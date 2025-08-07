В минфине КНР оценили потенциал экономики страны

Министерство финансов КНР сообщило о наличии у китайской экономики прочной основы для роста и достаточного количества факторов для успешного развития. Об этом пишет ТАСС.

Заявление ведомства вышло в связи с публикацией отчета международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P), в котором суверенный кредитный рейтинг Китая был сохранен на уровне «A+» с прогнозом «стабильный». В нем говорится о том, что в долгосрочной перспективе китайская экономика имеет стабильную основу, многочисленные преимущества, высокую устойчивость и большой потенциал.

Министерство финансов КНР уточнило, что китайская экономика использует преимущества социализма с местной спецификой, огромного внутреннего рынка, целостной национальной промышленной системы, а также богатых трудовых ресурсов.

В заявлении также подчеркивается, что КНР продолжит укреплять внутренние движущие силы экономического роста, «своевременно изучать и динамично корректировать стратегические резервы в соответствии с изменениями внутренней и внешней ситуации» и «вносить собственный вклад в развитие мировой экономики».

