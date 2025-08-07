На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В минфине КНР оценили потенциал экономики страны

Минфин КНР: экономика страны имеет прочную основу для долгосрочного развития
true
true
true
close
Molpix/Shutterstock/FOTODOM

Министерство финансов КНР сообщило о наличии у китайской экономики прочной основы для роста и достаточного количества факторов для успешного развития. Об этом пишет ТАСС.

Заявление ведомства вышло в связи с публикацией отчета международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P), в котором суверенный кредитный рейтинг Китая был сохранен на уровне «A+» с прогнозом «стабильный». В нем говорится о том, что в долгосрочной перспективе китайская экономика имеет стабильную основу, многочисленные преимущества, высокую устойчивость и большой потенциал.

Министерство финансов КНР уточнило, что китайская экономика использует преимущества социализма с местной спецификой, огромного внутреннего рынка, целостной национальной промышленной системы, а также богатых трудовых ресурсов.

В заявлении также подчеркивается, что КНР продолжит укреплять внутренние движущие силы экономического роста, «своевременно изучать и динамично корректировать стратегические резервы в соответствии с изменениями внутренней и внешней ситуации» и «вносить собственный вклад в развитие мировой экономики».

До этого власти КНР пообещали привнести уверенность в мировую экономику.

Ранее в США заявили о сохранении стратегического интереса к экономике КНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами