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В КНР пообещали привнести уверенность в мировую экономику

Минкоммерции КНР: Пекин привнесет больше уверенности в глобальную экономику
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Darley Shen/Reuters

КНР намерена неуклонно продвигать открытость на высоком уровне и привносить больше уверенности в глобальную экономику, в том числе за счет собственного развития. Об этом заявило министерство коммерции страны, передает ТАСС.

В ведомстве прокомментировали решение США ввести дополнительные таможенные пошлины на товары из 185 государств.

«Будучи второй по величине экономикой мира и вторым по величине потребительским рынком, мы будем неуклонно продвигать открытость на высоком уровне, неуклонно следовать своему собственному пути и привносить больше уверенности в мировую экономику», — говорится в сообщении.

В тексте подчеркивается, что Вашингтон злоупотребляет тарифами и тем самым «серьезно ущемляет права китайских компаний». По мнению Минкоммерции КНР, своими действиями американские власти наносят существенный вред глобальной экономике.

2 апреля США ввели новую систему таможенных пошлин, обложив товары из 185 стран мира тарифами в размере от 10% до 50%. При этом размер пошлин на китайский импорт составил 34% и продолжил расти. 9 апреля американское руководство объявило об увеличении тарифов на продукцию из КНР до 125% и их немедленном вступлении в силу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Всемирной торговой организации (ВТО) спрогнозировали последствия взаимных пошлин США и КНР.

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