Начальника пожарной команды отстранили от работы за крик на 10-летнюю девочку

Накричавшего на школьницу начальника пожарной команды отстранили от работы
Cineberg/Shutterstock/FOTODOM

В Англии начальника пожарной команды отстранили от работы за крик на 10-летнюю девочку, пишет Mirror.

Инцидент произошёл вечером, когда спасатели во главе с Питером Альтом прибыли по вызову, связанному с эмоционально расстроенной девочкой. Ребенок, пристегнутый к носилкам, плакал и кричал, что не хочет идти домой. Это разозлило мужчину, который накричал на школьницу.

«Заткнись, черт возьми!» — выпалил Питер.

Случившееся вызвало общественный резонанс и осуждение со стороны властей и жителей. В тот же день пожарная служба выпустила официальное заявление, в котором подтвердила, что Альт, имевший 22-летний стаж службы, временно отстранен от всех обязанностей до завершения расследования.

«Нам стало известно об инциденте... в ходе которого член компании, как утверждается, использовал неподобающие выражения в отношении несовершеннолетнего, — говорится в заявлении. — Такое поведение неприемлемо. Пожарная компания не потворствует грубости, особенно по отношению к детям».

Организация также заявила, что пересматривает свои протоколы реагирования на вызовы, включая обучение персонала работе с детьми и людьми с эмоциональными расстройствами.

Семья девочки рассказала, что у нее есть диагноз тревожного расстройства, и инцидент произошел после конфликта, связанного с изъятием телефона. Бабушка ребенка сообщила, что внучка с тех пор боится выходить из дома и «не хочет ходить в школу».

Ранее пожарные в Англии спасли четыре коровы, застрявших в зыбучих песках.

