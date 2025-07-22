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Пожарные спасли четыре коровы, застрявших в зыбучих песках

UPI: в Англии 4 коровы спасли из зыбучих песков
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В Англии пожарные спасли четыре коровы, застрявших в зыбучих песках, пишет UPI.

Вблизи деревни Ньютон Арлош, графство Камбрия, произошел необычный инцидент: четыре коровы оказались по шею в густой грязи на берегу реки, после того как ночью прорвались через ворота и ушли с фермы. Спасательная операция с участием нескольких пожарных бригад и специалистов по спасению животных завершилась благополучно.

Как сообщила пожарная часть в своих соцсетях, на место происшествия были направлены пожарные расчеты, а также обученные сотрудники. По прибытии они обнаружили, что первоначально зыбкие пески у берега реки затвердели в плотную, вязкую грязь, буквально заковав животных по шею.

«Коровы находились в опасной ситуации: они не могли выбраться самостоятельно и были в стрессовом состоянии. Грязь была настолько плотной, что представляла угрозу для жизни», — сообщили в пожарной службе.

Для извлечения животных использовали специальную технику — телескопический погрузчик, предоставленный местным фермером. Благодаря слаженным действиям и профессиональной подготовке спасателей, всех коров удалось благополучно вытащить из ловушки.

Несмотря на стресс и тяжелые условия, ни одна из коров не пострадала. После спасения животные были возвращены фермеру.

Пожарные напомнили владельцам скота о необходимости надежно запирать ограждения и ворот, особенно вблизи водоемов. Также было подчеркнуто, что зыбучие пески и грязевые ловушки, особенно в сельской местности, могут представлять серьёзную угрозу как для животных, так и для людей.

Ранее пожарные спасли туриста, которого придавило 300-килограммовым валуном.

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