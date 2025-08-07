На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог посоветовала не присылать смайлики незнакомцам — они могут их не понять

Психолог Наумова: зумеры воспринимают как агрессию скобки и точки в переписке
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Зумеры в интернет-переписке воспринимают смайлики как троллинг – или считают, что с ними говорит кто-то старомодный. Чтобы не ставить эксперименты над собеседником, в начале переписки лучше не использовать смайлики, заявила «Газете.Ru» психолог Наталья Наумова.

«Поколение Z использует больше переносные значения смайликов. Обычный смайлик со смехом будет восприниматься, как какое-то издевательство. Я четко не дам ориентир, как с каким поколением разговаривать — все-таки важно понимать, у кого какой контекст. Даже среди зумеров есть люди, которые в один и тот же смайлик вносят [разный смысл]. Если только начинается переписка в интернете — лучше больше смысла передавать через текст. А узнав человека, можно уже экспериментировать со смайликами», — сказала она.

По мнению Наумовой, зумеры лучше других поколений разбираются в эмоциях. Психолог объяснила, как они воспринимают другие знаки в переписках.

«Поколение Z не использует скобки и точки, они считают, что это нечто устаревшее — и иногда даже воспринимают как агрессию. Они хорошо воспринимают эмоции, но могут по-другому их трактовать и более творчески подходить к тому или иному смайлику», — сказала она.

Ранее аналитики раскрыли, какие квартиры выбирают зиллениалы.

