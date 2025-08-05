Аналитики раскрыли, какие квартиры выбирают зиллениалы

Зиллениалы — молодые люди в возрасте до 35 лет предпочитают квартиры в новостройках, которые отличаются комфортом, функциональностью и готовностью к переезду. Об этом РИАМО сообщили представители «НДВ Супермаркет Недвижимости» и группы «Родина».

По их словам, им важно, чтобы рядом с домом были магазины, кафе, спортзалы и зеленые зоны. 55% из опрошенных выбирают двухкомнатные квартиры, 30% — студии, 10% — однокомнатные. Большинство из них предпочитают сегмент комфорт-класса с отделкой от застройщика.

«На фоне высоких ставок около 45% покупателей до 35 лет переориентировались на программы рассрочки. Вторичный рынок они рассматривают все реже», — уточнила руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.

Совладелец и сооснователь группы «Родина» Антон Винер добавил, что на зиллениалов приходится уже более 30% всей аудитории, порядка 58% из них — женщины, две трети состоят в браке.

В пресс-службе Röndell по итогам соответствующего исследования до этого сообщили, что большинство (72%) зумеров ищут идеи для преображения интерьера в квартире на Pinterest. Россияне в возрасте 25–34 лет вдохновляются визуальными решениями из кино и сериалов (64%), миллениалы и бумеры — читают архитектурные блоги (50% и 57% соответственно).

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