На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аналитики раскрыли, какие квартиры выбирают зиллениалы

РИАМО: зиллениалы выбирают квартиры в новостройках
true
true
true
close
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

Зиллениалы — молодые люди в возрасте до 35 лет предпочитают квартиры в новостройках, которые отличаются комфортом, функциональностью и готовностью к переезду. Об этом РИАМО сообщили представители «НДВ Супермаркет Недвижимости» и группы «Родина».

По их словам, им важно, чтобы рядом с домом были магазины, кафе, спортзалы и зеленые зоны. 55% из опрошенных выбирают двухкомнатные квартиры, 30% — студии, 10% — однокомнатные. Большинство из них предпочитают сегмент комфорт-класса с отделкой от застройщика.

«На фоне высоких ставок около 45% покупателей до 35 лет переориентировались на программы рассрочки. Вторичный рынок они рассматривают все реже», — уточнила руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.

Совладелец и сооснователь группы «Родина» Антон Винер добавил, что на зиллениалов приходится уже более 30% всей аудитории, порядка 58% из них — женщины, две трети состоят в браке.

В пресс-службе Röndell по итогам соответствующего исследования до этого сообщили, что большинство (72%) зумеров ищут идеи для преображения интерьера в квартире на Pinterest. Россияне в возрасте 25–34 лет вдохновляются визуальными решениями из кино и сериалов (64%), миллениалы и бумеры — читают архитектурные блоги (50% и 57% соответственно).

Ранее россиян предупредили о штрафе за уборку квартиры в вечернее время.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами