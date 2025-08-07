На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Морской лев едва не утащил девятилетнюю школьницу под воду в Калифорнии

Морской лев укусил и потащил под воду девочку-серфера у побережья Калифорнии
Richard Olsen

Девятилетняя девочка из США подверглась нападению морского льва. Об этом сообщает KSBW.

В день инцидента Корале Олсен занималась серфингом вместе с братом и сестрой у побережья округа Монтерей в Калифорнии. Рядом с детьми был инструктор, который поначалу не заметил происходящего.

Корале увидела поблизости морского льва, который затем подплыл к ней и схватил за ногу. В следующее мгновение она ушла под воду, но смогла освободиться из хватки.

«Было больно, я кричала, а потом инструктор спросил: «Что случилось?» Я сказала: «Меня укусили, и мне очень больно»», — вспоминает девочка.

Тогда тренер по серфингу схватил всех троих детей и поплыл обратно к берегу. Олсен получила раны и синяки на ноге и попала в больницу. Несмотря на это, девочка говорит, что не собирается прекращать заниматься серфингом.

До этого дайвер попал в больницу после того, как помог спастись акуле. Дайвер Джефф Джоэл нырял у побережья Флориды, когда заметил запутавшуюся в сетях рыбу. Он решил спасти акулу, но та испугалась, начала метаться и сильно покусала дайвера в процессе освобождения. Тем не менее Джоэл назвал ситуацию «чудной», несмотря на то, что после нее он попал в больницу, где на его руку наложили 40 швов. По словам дайвера, любое дикое животное бы испугалось, попав в ловушку, поэтому инцидент не повлияет на его стремление помогать живым созданиям.

Ранее крокодил съел ребенка на глазах у отца во время рыбалки.

