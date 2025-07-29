Дайвер попал в больницу, после того как помог спастись акуле

People: во Флориде акула покусала спасшего ее из сетей дайвера

У побережья штата Флорида, США дайвер Джефф Джоэл пострадал при освобождении лимонной акулы. Подробности рассказал журнал People.

Мужчина нырял, когда заметил запутавшуюся в сетях рыбу. Он решил спасти акулу, но та испугалась, начала метаться и сильно покусала дайвера в процессе освобождения.

Тем не менее Джоэл назвал ситуацию «чудной», несмотря на то, что после нее он попал в больницу, где на его руку наложили 40 швов. По словам дайвера, любое дикое животное бы испугалось, попав в ловушку, поэтому инцидент не повлияет на его стремление помогать живым созданиям.

До этого сообщалось, что у берегов острова Нантакет в американском штате Массачусетс обнаружили самца белой акулы рекордных размеров. Он достигает внушительных 4,2 метра в длину и весит около 750 килограммов.

Ученые окрестили хищника «величайшим воином океана» и оснастили его датчиком для отслеживания перемещений.

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