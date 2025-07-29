На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дайвер попал в больницу, после того как помог спастись акуле

People: во Флориде акула покусала спасшего ее из сетей дайвера
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

У побережья штата Флорида, США дайвер Джефф Джоэл пострадал при освобождении лимонной акулы. Подробности рассказал журнал People.

Мужчина нырял, когда заметил запутавшуюся в сетях рыбу. Он решил спасти акулу, но та испугалась, начала метаться и сильно покусала дайвера в процессе освобождения.

Тем не менее Джоэл назвал ситуацию «чудной», несмотря на то, что после нее он попал в больницу, где на его руку наложили 40 швов. По словам дайвера, любое дикое животное бы испугалось, попав в ловушку, поэтому инцидент не повлияет на его стремление помогать живым созданиям.

До этого сообщалось, что у берегов острова Нантакет в американском штате Массачусетс обнаружили самца белой акулы рекордных размеров. Он достигает внушительных 4,2 метра в длину и весит около 750 килограммов.

Ученые окрестили хищника «величайшим воином океана» и оснастили его датчиком для отслеживания перемещений.

Ранее россиянам объяснили причины массового нашествия акул на турецкие курорты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами