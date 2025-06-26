Крокодил съел ребенка на глазах у отца во время рыбалки

Ребенок из Малайзии серьезно пострадал во время нападения крокодила, пострадавшего не спасли. Об этом сообщает UniLad.

Инцидент произошел в штате Сабах, недалеко от берегов Лахад Дату. Отец и годовалый сын отправились на рыбалку. Они находились в каноэ, когда рептилия попыталась утащить мальчика на дно реки.

Родитель попытался помочь мальчику, но в процессе сам получил повреждения головы и туловища и упал в воду. Чтобы выбраться из водоема, ему понадобилась помощь односельчан. Крокодил тем временем унес пострадавшего ребенка.

«Мужчину доставили в больницу Лахад Дату для оказания медицинской помощи», – сообщается в публикации.

По словам представителей местных властей, они предупредили людей об опасном крокодиле, которого все может находиться в этом районе. Тем не менее жители не могут не заходить в воду, так как благодаря реке они получают пропитание.

Ранее в Германии разъяренный двухметровый сом пытался утащить пятерых человек на дно.