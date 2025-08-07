Губернатор Вологодской области рассказал об отсутствии абортов в регионе за июль

Губернатор Филимонов: ни одного аборта не сделано в июле в Вологодской области

В Вологодской области за второй месяц лета не было сделано ни одного аборта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

Губернатор подчеркнул, что снижение наблюдается с марта, над этой задачей власти работают совместно с Русской православной церковью (РПЦ), общественными организациями, врачами и социальными службами.

«В июле число абортов на Вологодчине сократилось до нуля», — написал он, назвав это результатом «борьбы за человека и будущее Вологодчины».

По данным Филимонова, за год майские показатели сократились с 138 до 9 абортов в месяц, июньские — с 136 до 7 процедур. В общей сложности за первые полгода количество абортов в регионе снизилось почти в четыре раза в сравнении с аналогичным периодом 2024 года (307 против 1077).

Отмечается, что даже местные частные клиники отказались от выполнения таких процедур, а исключения делаются в Перинатальном центре области — по показаниям медицинских работников и в случае последствий сексуализированного насилия.

До этого заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил в беседе с «Газетой.Ru», что церковь приветствует любые изменения законодательства, которые защитят жизнь. Так он прокомментировал предложение игуменьи Ксении изменить текст Конституции России ради запрета абортов.

Ранее глава РПЦ заявил о падении числа абортов в России.