На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Вологодской области рассказал об отсутствии абортов в регионе за июль

Губернатор Филимонов: ни одного аборта не сделано в июле в Вологодской области
true
true
true
close
Freepik

В Вологодской области за второй месяц лета не было сделано ни одного аборта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

Губернатор подчеркнул, что снижение наблюдается с марта, над этой задачей власти работают совместно с Русской православной церковью (РПЦ), общественными организациями, врачами и социальными службами.

«В июле число абортов на Вологодчине сократилось до нуля», — написал он, назвав это результатом «борьбы за человека и будущее Вологодчины».

По данным Филимонова, за год майские показатели сократились с 138 до 9 абортов в месяц, июньские — с 136 до 7 процедур. В общей сложности за первые полгода количество абортов в регионе снизилось почти в четыре раза в сравнении с аналогичным периодом 2024 года (307 против 1077).

Отмечается, что даже местные частные клиники отказались от выполнения таких процедур, а исключения делаются в Перинатальном центре области — по показаниям медицинских работников и в случае последствий сексуализированного насилия.

До этого заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил в беседе с «Газетой.Ru», что церковь приветствует любые изменения законодательства, которые защитят жизнь. Так он прокомментировал предложение игуменьи Ксении изменить текст Конституции России ради запрета абортов.

Ранее глава РПЦ заявил о падении числа абортов в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами