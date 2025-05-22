В РПЦ готовы к изменению Конституции ради запрета абортов

Церковь приветствует любые изменения законодательства, которые защитят жизнь, заявил в беседе с «Газетой.Ru» заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Так он прокомментировал предложение игуменьи Ксении изменить текст Конституции России ради запрета абортов.

«В христианской традиции, как и во многих других религиозных традициях, жизнь обладает высшей ценностью. Доступность абортов ни при каких условиях не может сочетаться с этой ценностью. Лишение жизни нерожденного младенца было и будет оставаться грехом, разрушающим будущность человека и человечества. Поэтому Церковь приветствует любые изменения законодательства, которые защитят жизнь. Это не политический, а нравственный вопрос, поэтому мы заявляем такую принципиальную позицию», — сказал Кипшидзе.

21 мая в ходе ПМЮФ-2025 руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) заявила, что необходимо внести изменения в текст Конституции РФ, чтобы иначе трактовать слово «жизнь». Она напомнила, что слово «жизнь» в толковом словаре государственного языка РФ, утвержденном правительством, толкуется как период с начала существования человека, то есть с зачатия. При этом в Конституции России, как указала игуменья, слово толкуется иначе — как существование человека с момента его рождения.

Это противоречие, по мнению Чернеги, наталкивает на необходимость корректировки российского законодательства, в том числе основного закона страны. Она считает, что это необходимо «в связи с известной темой противостояния абортам и антиабортной тематикой».

Ранее заместитель председателя Госдумы Петр Толстой анонсировал «существенные изменения» Конституции РФ.