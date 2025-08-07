На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В жилом доме в Москве взорвалось куриное яйцо

SHOT: куриное яйцо взорвалось в квартире дома на Фрязевской улице в Москве
true
true
true
close
Shutterstock

Куриное яйцо взорвалось в квартире одного из жилых домов в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, здание находится на Фрязевской улице.

«Хозяева поставили яйца вариться на плиту, и одно из них взорвалось. Сейчас внутри [квартиры] все в дыму», — говорится в материале.

Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.

3 августа в городе Черноголовке в Московской области произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб спасли из загоревшегося здания четырех человек, включая ребенка.

Всего к тушению огня привлекли 26 специалистов и шесть единиц техники. Как рассказали в региональном управлении МЧС РФ, пламя распространилось на площади 50 квадратных метров.

1 августа в многоквартирном доме на Ленинском проспекте в Москве вспыхнула квартира, в которой находились двое детей. Огонь быстро распространился, так как в помещениях было много мусора.

Сотрудники экстренных служб спасли двоих детей из охваченной огнем квартиры на предпоследнем этаже и одного человека с верхнего этажа. В МЧС РФ отметили, что площадь возгорания составила пять квадратных метров.

Ранее пожар произошел в московском бизнес-центре «Квадрат».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами