В жилом доме в Москве взорвалось куриное яйцо

SHOT: куриное яйцо взорвалось в квартире дома на Фрязевской улице в Москве

Куриное яйцо взорвалось в квартире одного из жилых домов в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, здание находится на Фрязевской улице.

«Хозяева поставили яйца вариться на плиту, и одно из них взорвалось. Сейчас внутри [квартиры] все в дыму», — говорится в материале.

Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.

3 августа в городе Черноголовке в Московской области произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб спасли из загоревшегося здания четырех человек, включая ребенка.

Всего к тушению огня привлекли 26 специалистов и шесть единиц техники. Как рассказали в региональном управлении МЧС РФ, пламя распространилось на площади 50 квадратных метров.

1 августа в многоквартирном доме на Ленинском проспекте в Москве вспыхнула квартира, в которой находились двое детей. Огонь быстро распространился, так как в помещениях было много мусора.

Сотрудники экстренных служб спасли двоих детей из охваченной огнем квартиры на предпоследнем этаже и одного человека с верхнего этажа. В МЧС РФ отметили, что площадь возгорания составила пять квадратных метров.

Ранее пожар произошел в московском бизнес-центре «Квадрат».