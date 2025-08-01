В Москве загорелась захламленная квартира

В многоквартирном доме на Ленинском проспекте в Москве вспыхнула квартира, в которой находились двое детей. Об этом сообщает АГН «Москва».
Отмечается, что огонь быстро распространился, поскольку в квартире было много мусора. Находится помещение на предпоследнем этаже 10-этажного здания.
По данным журналистов, спасатели вызволили несовершеннолетних и передали их медикам. Их состояние оценивают как тяжелое.
В настоящее время пожарные занимаются ликвидацией возгорания.
До этого сообщалось о пожаре в жилом доме на улице Флёрова в Балашихе. Из многоэтажного дома эвакуировали 90 человек. Был развернут пункт временного размещения в школе. Возгорание тушили 90 специалистов МЧС при поддержке 28 единиц техники.
Известно, что огонь распространился в квартире на последнем этаже, позже пламя перекинулось на кровлю здания.
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