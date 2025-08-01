Пожар в московском многоэтажном доме ликвидирован

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в квартире многоэтажного дома на Ленинском проспекте. Об этом говорится в Telegram-канале столичного МЧС.

Во время операции были спасены двое детей из охваченной огнем квартиры и один человек с верхнего этажа. Все пострадавшие переданы медикам для осмотра. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.

Днем 1 августа в многоквартирном доме на Ленинском проспекте в Москве вспыхнула квартира, в которой находились двое детей. Отмечается, что огонь быстро распространился, поскольку в квартире было много мусора. Находится помещение на предпоследнем этаже 10-этажного здания.

До этого сообщалось о пожаре в жилом доме на улице Флёрова в Балашихе. Из многоэтажного дома эвакуировали 90 человек. Был развернут пункт временного размещения в школе. Возгорание тушили 90 специалистов МЧС при поддержке 28 единиц техники.

Ранее в московском бизнес-центре «Квадрат» произошел пожар.