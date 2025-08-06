Замглавы Когалыма задержан за взятки

Заместителя главы Когалыма в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре Анатолия Згонникова задержали по подозрению в получении взяток. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах региона.

«Згонников задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело», — поделился деталями собеседник агентства.

Как сообщил местный Telegram-канал «Муксун.ФМ» со ссылкой на источник во властных кругах, дело Згонникова не связано с его текущей деятельностью в администрации Когалыма. По данным инсайдера, его подозревают в получении взяток в то время, когда он возглавлял местный «Центр досуга и отдыха».

По словам других источников, Згонникова задержали прямо на рабочем месте еще во вторник, 5 августа. Они сообщили, что в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

На сайте местного телеканала «Мегаполис» уточнили, что в мэрии Анатолий Згонников курирует вопросы муниципального имущества, жилищной политики и инвестиций.

Официальных комментариев по поводу задержания Згонникова от Следственного комитета или управления МВД России по Югре на данный момент не поступало.

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