В Комсомольске-на-Амуре годовалая девочка выпала из окна девятого этажа, ее не спасли

В Комсомольске-на-Амуре годовалый ребенок не выжил, выпав из окна девятого этажа

Годовалый ребенок выпал из окна в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в микрорайоне Таежный, на Почтовой улице. По данным издания, девочка рухнула с девятого этажа. При каких обстоятельствах это произошло, не уточняется. Прибывшие на место медики оказали всю необходимую помощь, но спасти ее не смогли.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники Следственного комитета.

«Также туда прибыл прокурор города Андрей Ольгин для координации действий правоохранителей», – сообщается в публикации.

Свою проверку организовали сотрудники прокуратуры. Они выяснят, проводили ли органы профилактики безнадзорности несовершеннолетних все соответствующие мероприятия.

Как сообщает Telegram-канал Amur Mash, за некоторое время до произошедшего также пострадал ее старший брат. Когда именно это произошло, не уточняется.

Ранее в Ульяновске девочка выпала из окна седьмого этажа и выжила.