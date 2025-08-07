На Камчатке осудили депутата за хищение бюджетных средств

СК РФ: камчатского депутата осудили на шесть лет за хищение бюджетных средств

Суд приговорил члена Собрания депутатов Елизовского городского поселения к шести годам лишения свободы по делу о превышении должностных полномочий и хищении бюджетных средств. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

По данным следствия, 34-летний мужчина в 2024 году временно исполнял обязанности главы Елизовского городского поселения. В период с марта по сентябрь прошлого года он издал и обеспечил исполнение подчиненными ему лицами незаконных распоряжений, на основании которых похитил бюджетные средства путем присвоения их себе и своему непосредственному руководителю. В результате бюджету муниципального образования был причинен ущерб в размере более 1 млн рублей.

«Фигуранту назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима», — говорится в заявлении.

Кроме того, мужчине запретили в течение двух лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. То же касается работы в коммерческих организациях на постах, связанных с выполнением функций представителя власти или организационно-распорядительных полномочий.

В ведомстве уточнили, что приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее бывшего чиновника министерства обороны РФ осудили за злоупотребление полномочиями.