На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-чиновника Минобороны приговорили к колонии за злоупотребление полномочиями

ТАСС: экс-чиновнику МО назначили 4 года колонии за злоупотребление полномочиями
true
true
true
close
Shutterstock

Суд приговорил к четырем годам колонии бывшего советника отдела земельных правоотношений департамента имущественных отношений министерства обороны РФ Сергея Пастухова. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил ТАСС со ссылкой на СК РФ.

Доказательства, собранные главным военным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Пастухова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Четыре года заключения он проведет в исправительной колонии общего режима. Экс-чиновнику также запретил в течение двух лет занимать должности в органах государственной власти.

1 июля Московский городской суд признал экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова в растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Его приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб. Бывший подчиненный Иванова Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн руб.

Кроме того, суд запретил бывшему замминистра занимать административные должности на срок 4 года и назначил ему 2 года ограничения свободы, а также лишил государственных наград, включая два ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степеней.

Ранее генерал Шамарин получил семь лет колонии и лишился звания за взятку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами