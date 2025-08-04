Экс-чиновника Минобороны приговорили к колонии за злоупотребление полномочиями

Суд приговорил к четырем годам колонии бывшего советника отдела земельных правоотношений департамента имущественных отношений министерства обороны РФ Сергея Пастухова. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил ТАСС со ссылкой на СК РФ.

Доказательства, собранные главным военным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Пастухова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Четыре года заключения он проведет в исправительной колонии общего режима. Экс-чиновнику также запретил в течение двух лет занимать должности в органах государственной власти.

1 июля Московский городской суд признал экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова в растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Его приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб. Бывший подчиненный Иванова Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн руб.

Кроме того, суд запретил бывшему замминистра занимать административные должности на срок 4 года и назначил ему 2 года ограничения свободы, а также лишил государственных наград, включая два ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степеней.

Ранее генерал Шамарин получил семь лет колонии и лишился звания за взятку.