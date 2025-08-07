В Удмуртии задержали курьера мошенников, похитившего почти 5 млн рублей у пенсионерки

В Удмуртии сотрудники полиции задержали пособника телефонных мошенников, который помог похитить у 92-летней пенсионерки все накопления. Об этом сообщает УМВД республики.

Неизвестные связались с пожилой женщиной под видом госслужащих и предложили продлить договор на услуги связи. Звонивший сообщил, что имеющиеся у 92-летней потерпевшей денежные средства необходимо передать курьеру. Женщина поверила незнакомцу и отдала приехавшему посыльному 4,8 млн рублей.

О произошедшем узнали родственники пострадавшей, семья обратилась в правоохранительные органы. Личность курьера удалось установить, им оказался 33-летний житель Казани. Часть похищенных денег он оставил себе, остальные передал другому пособнику аферистов. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Следователи проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.

До этого пожилая петербурженка лишилась машины и более чем 5 млн рублей из-за мошенников. Неизвестные общались с 76-летней женщиной в течение недели. Под надуманным предлогом они убедили пенсионерку в том, что она должна снять все свои средства со счета и передать их курьеру, который пришел к парадной ее дома.

Ранее россиянка ограбила два офиса микрозаймов по указке мошенников.