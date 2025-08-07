В Петербурге пациент подрался с врачом после отказа принять его в травмпункте

В Петербурге ссора врача и пациента в травмпункте закончилась дракой

В Петербурге визит пациента в больницу закончился дракой. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в травмпункте на Камышовой улице. По данным полиции, 27-летний мужчина обратился за помощью, но документы предоставить не смог, поэтому 39-летний медик отказал ему в приеме.

В результате между мужчинами произошла ссора, которая переросла в драку. По данным местных СМИ, у пациента были проблемы с ногой. Он также начал снимать происходящее на телефон, но медик якобы забрал у него телефон и закрылся в кабинете.

Во время конфликта врач получил повреждение связочного аппарата лучезапястного сустава. Оба участника драки написали заявления в полицию.

На данный момент сотрудники МВД проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего. По результатам мероприятий будет принято процессуальное решение.

