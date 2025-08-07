На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге пациент подрался с врачом после отказа принять его в травмпункте

В Петербурге ссора врача и пациента в травмпункте закончилась дракой
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Петербурге визит пациента в больницу закончился дракой. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в травмпункте на Камышовой улице. По данным полиции, 27-летний мужчина обратился за помощью, но документы предоставить не смог, поэтому 39-летний медик отказал ему в приеме.

В результате между мужчинами произошла ссора, которая переросла в драку. По данным местных СМИ, у пациента были проблемы с ногой. Он также начал снимать происходящее на телефон, но медик якобы забрал у него телефон и закрылся в кабинете.

Во время конфликта врач получил повреждение связочного аппарата лучезапястного сустава. Оба участника драки написали заявления в полицию.

На данный момент сотрудники МВД проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего. По результатам мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее в Северодвинске травматолог получил перелом носа в конфликте с пациентом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами