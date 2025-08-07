Мужчина приковывал свою возлюбленную к кровати на ночь, подозревая ее в изменах

Австралиец держал свою девушку прикованной к кровати, чтоб исключить возможность измен. Об этом сообщает news.com.au.

В июне или июле этого года 34-летний Зейн Вудворд из города Кингарой начал приковывать свою подругу, Броди Макгуган, наручниками к кровати за правую лодыжку на ночь, чтобы она не могла уйти из дома и заняться сексом с другими мужчинами. Вудворд также забрал у возлюбленной мобильный телефон, бумажник и ключи, что полностью изолировало ее от семьи, друзей и работы.

Мужчина проявлял все большую жестокость, и к последней неделе начал приковывать жертву цепями днем. При этом время от времени Вудворду приходилось снимать цепь, чтобы женщина могла сходить в туалет или поесть, но иногда он этого не позволял и держал ее прикованной, даже когда уходил из дома.

На этой недели Вудворд отвез Броди к уличном банкомату в Оук-Флэтс. Женщина сумела сбежать и спряталась в аптеке, где остановила незнакомца. Далее она обратилась в полицию и была доставлена в больницу. Медики обнаружили у нее множественные переломы ребер, ушибы и трещину глазницы, полученные, как показала экспертиза, пару недель назад.

Подозреваемого арестовали на следующий день по месту жительства. Ему предъявили обвинения в похищении человека с намерением совершить тяжкое преступление, двух эпизодах домашнего насилия с причинением телесных повреждений, захвате и удержании человека с целью получения выгоды, нападении и запугивании.

