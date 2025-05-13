Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин год избивал экс-супругу, которая из жалости не стала выгонять его из квартиры

В Удмуртии мужчина год избивал бывшую жену и мать пятерых детей
close
Shutterstock

В Удмуртии мужчина избивал бывшую жену, которая пожалела его и не стала выгонять из квартиры после развода. Об этом сообщили в полиции республики.

Недавно за помощью к правоохранителям обратилась 39-летняя жительница Глазова. По словам женщины, в марте прошлого года она подала на развод, но из жалости разрешила бывшему мужу остаться в ее квартире.

Ее 35-летний неоднократно судимый экс-супруг часто выпивал и регулярно поднимал на женщину руку. В этот момент в квартире находились пятеро ее детей, а иногда родственники или друзья семьи.

Домашнего тирана уже задержали, в его отношении возбуждено дело по ч.2 ст.117 УК РФ «Истязание». Сейчас мужчина находится под арестом.

Ранее житель Оренбургской области в попытке вернуть жену порезал троих мужчин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами