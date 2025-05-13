Россиянин год избивал экс-супругу, которая из жалости не стала выгонять его из квартиры

В Удмуртии мужчина год избивал бывшую жену и мать пятерых детей

В Удмуртии мужчина избивал бывшую жену, которая пожалела его и не стала выгонять из квартиры после развода. Об этом сообщили в полиции республики.

Недавно за помощью к правоохранителям обратилась 39-летняя жительница Глазова. По словам женщины, в марте прошлого года она подала на развод, но из жалости разрешила бывшему мужу остаться в ее квартире.

Ее 35-летний неоднократно судимый экс-супруг часто выпивал и регулярно поднимал на женщину руку. В этот момент в квартире находились пятеро ее детей, а иногда родственники или друзья семьи.

Домашнего тирана уже задержали, в его отношении возбуждено дело по ч.2 ст.117 УК РФ «Истязание». Сейчас мужчина находится под арестом.

Ранее житель Оренбургской области в попытке вернуть жену порезал троих мужчин.