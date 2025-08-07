Жителя Севастополя осудили на 14 лет за госизмену

Прокуратура: севастополец получил 14 лет колонии за шпионаж в пользу Украины

Севастопольский городской суд вынес приговор 52-летнему жителю города Владимиру Макарову по делу о государственной измене. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Севастополя.

Следствие установило, что с декабря 2023 по апрель 2024 года Макаров вступил в конфиденциальную связь с сотрудником Службы безопасности Украины. Контакт фигуранту удалось наладить через переписку в мессенджере.

По заданию украинской спецслужбы россиянин забрал из тайника мобильный телефон со специальным программным обеспечением. С помощью этого устройства он с апреля по июнь 2024 года собирал и передавал фотографии и сведения о расположении российских вооружений и военных объектов.

Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали Макарова и пресекли его противоправную деятельность. В итоге суд назначил ему наказание в виде 14 лет колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы сроком на один год.

Накануне жителю Симферополя дали 18 лет колонии за госизмену. Следствие установило, что в ноябре 2023 года, будучи противником проведения специальной военной операции, мужчина, находясь вблизи города Феодосии, собрал сведения о передвижении в пункт приема локомотива с цистернами нефтепродуктов.

Ранее житель Воронежа получил 18 лет колонии за подготовку теракта.