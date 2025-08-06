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Жителю Крыма вынесли приговор за государственную измену

Прокуратура Крыма: житель Симферополя получил 18 лет колонии за госизмену
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Владимир Песня/РИА Новости

Жителю Симферополя дали 18 лет колонии за госизмену. Об этом сообщает пресс-служба крымской прокуратуры.

«‎Установлено, что в ноябре 2023 года, будучи противником проведения специальной военной операции, мужчина, находясь вблизи города Феодосии, инициативно собрал сведения о передвижении в пункт приема локомотива с цистернами нефтепродуктов», — говорится в сообщении ведомства.

Видео с информацией фигурант через мессенджер отправил в чат-бот, используемый главным Управлением разведки министерства обороны Украины, добавили в прокуратуре. Действия мужчины пресекли сотрудники регионального Управления Федеральной службы безопасности.

В июле сообщалось, что в столице Республики Удмуртия Ижевске 19-летняя девушка получила шесть с половиной лет колонии по статье о госизмене. Суд установил, что после начала спецоперации местная жительница начала интересоваться украинскими информационными ресурсами, позже у нее, как утверждается, возникло негативное отношение к СВО. В 2023 году, когда фигурантке было 17 лет, она начала сотрудничать с украинской стороной.

Ранее житель Воронежа получил 18 лет колонии за подготовку теракта.

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