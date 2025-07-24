Житель Воронежа получил 18 лет колонии за подготовку теракта

Суд приговорил жителя Воронежа к 18 годам колонии за госизмену

Второй западный окружной военный суд приговорил 21-летнего жителя Воронежа к 18 годам лишения свободы за госизмену, подготовку теракта и другие преступления. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Воронежской области.

«Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя города Воронежа Александра Белова. Он признан виновным в государственной измене, подготовке террористического акта и других преступлениях», — говорится в публикации.

По версии следствия, в сентябре прошлого года Белов установил контакт с представителями украинского военизированного объединения Легион «Свобода России» (организация запрещена в России), которое решением Верховного Суда РФ признано террористическим, а его деятельность запрещена.

Представители запрещенного украинского военизированного объединения поставили Белову задачу — совершить теракт на электроподстанции Воронежа. К совершению преступления молодой человек пытался привлечь своего знакомого, но тот отказался.

Противоправные действия пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Суд приговорил Белова к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого суд назначил молодому человеку штраф в размере 600 тыс. рублей.

До этого Херсонский областной суд приговорил местную жительницу к девяти годам лишения свободы за государственную измену. 19-летняя жительница Херсонской области Юлия Соколова признана виновной по ст. 275 УК РФ («Государственная измена») и ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

Ранее двух россиян посадили за кражу военных изделий для продажи за границу.