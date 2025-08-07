«Паниковать рано»: инфекционист оценила угрозу пандемии чикунгуньи

В Китае из-за вспышки вируса чикунгунья, переносимого комарами, ввели профилактические меры, аналогичные тем, что действовали во время пандемии COVID-19. Однако россиянам пока рано из-за этого паниковать – Роспотребнадзор контролирует ситуацию с возможным завозом заболевания в страну, жителям пока достаточно придерживаться стандартным мер профилактики, заявила 360.ru кандидат медицинских наук, инфекционист, аллерголог-иммунолог и педиатр Екатерина Кулова.

Передается вирус чикунгунья воздушно-капельным путём, а также через укусы комаров, провоцируя рост температуры до 40 градусов, боль в суставах и сыпь. Несмотря на это, оснований для паники пока нет, убеждена врач.

«У нас в данный момент случаев нет. Роспотребнадзор работает, и я думаю, в случае необходимости, скорее всего введут какие-то пропускные ограничения в аэропортах и морских портах, чтобы в Россию не завозились заражённые», — отметила она.

Что касается вероятных прогнозов о проникновении вируса в страну, то с ними специалисты пока не спешат. По словам Куловой, все прибывающие самолёты в аэропорту моются, а комары прилететь в другую страну не могут. Что касается передачи вируса от человека к человеку, то тут всё также находится под контролем санитарных служб, отметила инфекционист. Жителям она посоветовала следовать основным мерам безопасности, в частности – не контактировать с человеком, имеющим признаки заболевания, оставаться дома при любом ОРВИ.

Есть вероятность, что инфекция обойдёт Россию стороной – такое часто бывает, а страх людей связан с недавней пандемией коронавируса, заключила инфекционист.

Напомним, в Китае зарегистрировано более 7000 случаев заражения вирусом. Большая часть заболевших выявлена в крупнейшем производственном центре страны Фошань. Вирус вызывает повышение температуры до 40 градусов, головные боли, тошноту, боли в мышцах и суставах. Для ликвидации вспышки в Китае используются протоколы национального уровня. В числе прочего, жителям предписали избавляться от застоявшейся воды в домах, например, в цветочных горшках, кофемашинах или бутылках. За нарушение этого требования грозит штраф в размере до 10 тысяч юаней.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о рисках завоза лихорадки чикунгунья.