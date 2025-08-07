В Заксобрании Петербурга объяснили, каким мигрантам разрешено работать в такси

В Санкт-Петербурге начало действовать ограничение на работу мигрантов в такси, однако оно распространяется не на всех приезжих иностранцев, отметил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин. В беседе с Tsargrad.tv он подчеркнул, что сейчас проводится пробный период действия мер, об итогах которых можно будет судить ближе к 2026 году.

Распространяется ограничение только на тех мигрантов, которые приехали в Россию работать по патенту, отметил Чебыкин.

«Но у нас есть ещё страны ЕАЭС. И вот здесь, я думаю, надо очень аккуратно подходить, пока на прежнем уровне всё оставить, --― добавил он. --― С Белоруссией, например, у нас вообще особые отношения, у нас союзное государство, поэтому к ним такие же, в принципе, требования при приёме на работу, как и у наших граждан».

Что касается опасений граждан о последствиях введения этой меры, то они затрагивали два основных аспекта – возможный рост цен на услуги такси, а также вероятный дефицит кадров. Однако до 2026 года еще есть время, чтобы понаблюдать за ситуацией и сделать выводы, отметил депутат. По его словам, пока никаких социально-экономических проблем нет, поэтому в целом город готов к тому, чтобы в такси работали преимущественно граждане России. Это важно как для безопасности жителей, так и для наличия свободных рабочих мест для россиян, подчеркнул Чебыкин.

«У нас есть время принять взвешенное решение о необходимости применения этого уже в 2026 году. Если у нас проблем не будет, то в 2026 году соответствующее решение будет принято», --― заключил депутат.

Напомним, в конце июля губернатор города Александр Беглов подписал постановление о запрете иностранным гражданам работать в такси. Для предпринимателей установили трёхмесячный переходный период, который даст возможность завершить действующие трудовые отношения с иностранцами и подобрать новых сотрудников. В администрации добавили, что временное ограничение позволит оценить социально-экономические последствия запрета и принять решение о его продлении.

Ранее около 300 мигрантов-нелегалов задержали в Москве в ходе рейдов.