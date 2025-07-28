В Петербурге запретили мигрантам работать в такси

Иностранцам запретили работать в такси в Санкт-Петербурге до конца 2025 года. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщила пресс-служба администрации города.

«Для хозяйствующих субъектов на территории Петербурга по отдельным видам ОКВЭД вводится запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов», — говорится в публикации.

Уточняется, что это решение власти города приняли с целью повышения качества и безопасности услуг такси, а также для создания дополнительных рабочих мест для российских граждан.

Для предпринимателей установили трехмесячный переходный период, который даст возможность завершить действующие трудовые отношения с иностранцами и подобрать новых сотрудников.

В администрации добавили, что временное ограничение позволит оценить социально-экономические последствия запрета и принять решение о его продлении.

Постановление вступит в силу через десять дней после публикации.

До этого лидер партии «Новых людей» Алексей Нечаев и депутат Антон Ткачев заявили, что в регионах РФ нужно разрешить использовать беспилотные такси, чтобы значительно снизить количество мигрантов, занятых в этой сфере.

Ранее в Госдуме предложили обязать мигрантов покупать ДМС.