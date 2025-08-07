На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Реаниматолог предупредил, что у инфаркта может не быть симптомов

Shutterstock

Инфаркт миокарда может случиться без симптомов, заявил в комментарии РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.

Он отметил, что у болезни может не быть предвестников, а факторами риска для развития сердечно-сосудистых заболеваний являются повышенное артериальное давление и инсульты.

Врач обратил внимание на то, что появление «грудной жабы» (стенокардии, т.е. приступов боли или дискомфорта в груди из-за недостатка кровоснабжения сердца) может быть тревожным сигналом.

«Потихоньку физическая нагрузка снижается, а боли становятся чаще, болевые приступы протекают дольше — это классическая картина ишемической болезни сердца», — сказал медик.

По его словам, несмотря на успехи в лечении инфарктов, статистика говорит о том, что именно из-за них обрывается жизнь большей части людей.

До этого ученые из Медицинской школы Льюиса Каца установили, что активация гена PSAT1 запускает регенерацию тканей сердца у людей, перенесших инфаркт. PSAT1 участвует в росте клеток в эмбриональном периоде, однако у взрослых он практически неактивен. Исследователи создали модифицированную мРНК, содержащую этот ген, и ввели ее в ткани сердца мышей сразу после инфаркта.

Ранее врач оценил вероятность инфаркта из-за мороженого.

