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Врач оценил вероятность инфаркта из-за мороженого

Профессор Конев: инфаркт от мороженого возможен при заглатывании в три укуса
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Kseniia Perminova/Shutterstock/FOTODOM

Получить инфаркт из-за поедания мороженого в жаркую погоду и перепадов температуры практически невозможно. Чтобы лакомство стало «спусковым крючком» для сердечного приступа, человек должен просто заглатывать его огромными кусками, съедая большую порцию практически в три укуса, заявил НСН доктор медицинских наук, врач-кардиолог, профессор Юрий Конев.

Так он прокомментировал слова кардиолога Ирины Тарасовой, сообщившей «Газете.Ru», что у некоторых людей мороженое, а также холодная газировка в жару могут привести к сердечному приступу из-за резкого перепада температур. Она объяснила это тем, что резкий холод может вызвать спазм сосудов, питающих сердце. Здоровый человек не почувствует болей, но если сосуды изменены, например, поражены атеросклерозом, может возникнуть их спазм и, как следствие, ишемия миокарда. Однако Конев с ней не согласился – по его мнению, для таких последствий человек должен поедать холодное лакомство очень быстро, заглатывая порцию в три куска.

«Теоретически стенокардия возможна, но на практике маловероятно, что человек будет есть мороженое с такой скоростью, — считает врач. — Я не слышал никогда о подобных случаях. Это нереальная ситуация».

При этом он добавил, что с мороженым, как и с любым продуктом, важно соблюдать умеренность.

Ранее сообщалось, что в Таиланде набирает популярность мороженое с жареной курицей.

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