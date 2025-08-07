На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рэперу Влади отказали в снятии статуса иноагента из-за последнего альбома «Касты»

Последний альбом «Касты» фигурирует в отказе Влади в снятии статуса иноагента
Екатерина Мозина/Wikimedia Commons

Последний альбом группы «Каста» «Новинки зарубежного рэпа» стал одной из причин, по которой суд отказал рэперу Влади (признан в РФ иностранным агентом) (Владислав Лешкевич) в снятии статуса иностранного агента. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.

В документах также говорится, что в 2022 году он принимал участие в митинге на Тверской улице в Москве, а в январе этого года он совместно с другими лицами, которых внесли в реестр иноагентов, выступал на музыкальном фестивале за рубежом.

Представители Минюста при рассмотрении иска Лешкевича в суде заявили, что он участвовал в создание материалов иностранных НКО и НПО, распространял сообщения иноагентов в соцсетях и «находится под иностранным влиянием».

Кроме того, утверждают они, рэпер распространял ложную информацию о принимаемых властями РФ решениях и проводимой политике.

18 марта группа «Каста» сообщила, что ее альбомы удалили с российских стриминговых сервисов. На Яндекс Музыке и МТС Музыке остались только шесть альбомов «Касты».

Ранее Дмитрию Муратову (признан в РФ иностранным агентом) отказали в рассмотрении жалобы на статус иноагента.

