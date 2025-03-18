Альбомы группы «Каста» удалили в РФ: «Мы этого не просили»

Группа «Каста» сообщила в Telegram, что агрегаторы Believe и Tunecore удалили альбомы коллектива с российских стриминговых площадок.

«Мы этого не просили. Смотрим, как сделать, чтобы снова можно было нас там слушать», — заявили участники группы.

Издание The Flow отмечает, что на данный момент на Яндекс Музыке и МТС Музыке остались только шесть альбомов «Касты» («Трехмерные рифмы», «Громче воды, ниже травы» и др.). Сервисы пишут, что «часть контента отсутствует по решению правообладателя». Также утверждается, что всего 10 треков группы сохранились в Звуке и два — в VK Музыке.

Участники группы «Каста» уехали из России почти сразу после начала спецоперации на Украине. Сейчас артисты активно дают концерты в европейских клубах и некоторых странах СНГ. В апреле-мае 2025 года у коллектива запланирован мировой тур, в рамках которого они посетят Лос-Анджелес, Торонто, Баку, Сидней и другие города.

В начале марта музыканты группы «Каста» дали большое YouTube-интервью журналисту Михаилу Козыреву (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом), в котором порассуждали о потере связи с Россией.

«Я могу сказать, что теряю чувство России. Все меньше понимаю, как находящиеся в России люди себя чувствуют. Мы получали и получаем много отзывов об альбоме из России, но какая часть это нашей аудитории, велика она или мала, сейчас сложно определить», — заявил Михаил Епифанов (он же — Шым).

Ранее сообщалось, что экс-музыкант Otto Dix открыл стрельбу по окнам лидера группы.