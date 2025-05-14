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Муратову отказали в рассмотрении статуса иноагента

Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу на иноагентский статус Муратова
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Максим Блинов/РИА Новости

Верховный суд России отказался рассматривать жалобу бывшего главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова (признан в РФ иностранным агентом), в которой он оспаривал свой статус иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

В публикации отмечается, что Муратова внесли в реестр иноагентов «за нахождение под иностранным влиянием, которое выражено в прямых контактах с иностранными источниками».

Подчеркивается, что журналист участвовал в создании сообщений и материалов для Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов), «Голоса Америки», журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) и бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (признан в РФ иностранным агентом).

До этого сообщалось, что Басманный суд Москвы заочно приговорил к шести годам колонии бывшего заместителя главного редактора «Новой газеты» Кирилла Мартынова (признан Минюстом РФ иностранным агентом).

Его признали виновным по уголовной статье об организации деятельности нежелательной организации. Согласно решению суда, ему также запрещено администрировать сайты сроком на три года.

Ранее суд признал законным арест главреда «Новой газеты. Европы» Мартынова.

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