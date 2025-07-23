Рэпер Влади обжаловал отказ исключить его из числа иноагентов

Рэпер и лидер группы «Каста» Влади (признан в РФ иностранным агентом) (Владислав Лешкевич) обжаловал отказ суда исключить его из числа иноагентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Апелляция была зарегистрирована судом.

24 января 2025 года Минюст России внес Влади в список физических лиц — «иностранных агентов» на основании того, что он «активно создавал и распространял материалы иноагентов, а также ложную информацию о принимаемых российскими властями решениях» и выступал против проведения специальной военной операции на Украине.

18 марта группа «Каста» сообщила, что ее альбомы убрали с российских стриминговых сервисов. На данный момент на Яндекс Музыке и МТС Музыке остались только шесть альбомов «Касты». Сервисы пишут, что «часть контента отсутствует по решению правообладателя». Также утверждается, что всего 10 треков группы сохранились в Звуке и два — в VK Музыке.

Влади обжаловал статус иностранного агента 24 апреля.

24 июня суд вынес решение об отказе в исключении Лешкевича из реестра иноагентов.

Ранее Минюст внес в реестр иностранных агентов музыканта Васю Обломова (признан в РФ иностранным агентом).