В России объяснили феномен «Радиостанции Судного дня»

Политолог и психолог Сергей Маркелов заявил, что обсуждение радиостанции УВБ-76, более известной как «Жужжалка» или «Станция Судного дня», вызвано тем, что сообщения станции — уникальный медиапродукт. Об этом сообщает «Царьград».

«Голь на выдумку хитра. Я считаю, такие штуки должны быть», — сказал он.

По его словам, в условиях постоянного информационного шума внимание людей цепляется не за содержание, а за подачу, что выгодно отличает данную радиостанцию. Он отметил, что сила «Жужжалки» в умеренности: она то появляется, то исчезает.

2 июня сообщалось, что «Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала новое загадочное сообщение. В публикации отмечается, что слово «ибобаза» прозвучало в эфире радиостанции 2 июня в 16:00 мск. Это произошло сразу после завершения второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле. Второе сообщение — «арапоблиц» — было озвучено в 17:32 мск.

Ранее под Киевом начало ловить белорусское радио.