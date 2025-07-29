«Радиостанция Судного дня» передала в эфир новые сообщения

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала 28 июля в эфир три сообщения

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«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала 28 июля в эфир три сообщения. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В 19:23 мск в эфире прозвучало сообщение «НЖТИ 12625 ПЛЮСОХЛЫЩ 9703 0657», а в 20:00 — «НЖТИ 04241 ПЛИСОМЫС 0283 3764».

Кроме того, в 20:27 станция передала «НЖТИ 82835 ГРАДИЕНТ 5406 1361».

25 июля «Радиостанция Судного дня» пробудилась после двухнедельного молчания. Она вышла в эфир 10 раз и передала в общей сложности 12 слов.

Станция вещает с 1976 года и получила прозвище «жужжалка» из-за характерного фонового гудения. Ее передачи представляют собой монотонные звуки, периодически прерываемые кодами. Назначение сигналов не раскрыто: по одной версии, это элемент военной связи, по другой — часть секретных операций. В соцсетях пользователи часто связывают их с глобальными событиями.

Ранее в России объяснили феномен «Радиостанции Судного дня».