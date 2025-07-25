«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 пробудилась после двухнедельного молчания. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 ло́ги».

24 июля радиостанция вышла в эфир 10 раз и передала в общей сложности 12 слов.

Первое — «коммунике» — прозвучало в 12:23 мск. За ним были названы слова: «пекинский», «краснохряк», «гималайский», «шламоброд», «крашотреф» и «ключица».

В 16:01 мск по радиостанции передали сразу три слова: «неудержимый», «нюхостих» и «говенье»; в 16:18 — «кремлевский».

«Пледозвон» произнесли в 16:48 мск, это было последнее слово в эфире УВБ-76 за день.

Предыдущий раз «Радиостанция Судного дня» вышла в эфир 10 июля, она передала два зашифрованных сообщения.

Станция вещает с 1976 года и получила прозвище «жужжалка» из-за характерного фонового гудения. Ее передачи представляют собой монотонные звуки, периодически прерываемые кодами. Назначение сигналов не раскрыто: по одной версии, это элемент военной связи, по другой — часть секретных операций. В соцсетях пользователи часто связывают их с глобальными событиями.

Ранее радиостанция «Судного дня» передала три сообщения после решения США по Украине.