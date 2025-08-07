Суд в Ростове заочно оштрафовал певицу Максакову

Суд оштрафовал Максакову за участие в деятельности нежелательной организации

Суд в Ростове-на-Дону заочно оштрафовал оперную певицу Марину Максакову за участие в деятельности нежелательной в Российской Федерации организации. Об этом РИА Новости рассказал представитель суда.

Максакова привлечена к административной ответственности по статье 20.33 КоАП РФ. Ей назначен штраф пять тысяч рублей.

В правоохранительных органах отметили, что проживая в Ростове-на-Дону, Максакова руководила местным отделением «Городских проектов Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом) и Максима Каца» (признан в РФ иностранным агентом).

Кроме того, она участвовала в мероприятиях ростовских ячеек движения «Открытая Россия» и «Штаба Навального» (организация запрещена в России), включая и несанкционированные публичные акции.

29 июля сообщалось, что Максакову объявили в международный розыск. Артистку обвиняют в призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России, а также в уклонении от обязанностей иноагента.

Уголовное дело против Максаковой возбудили в сентябре прошлого года после интервью украинскому телеканалу «Сейчас». В нем певица призывала граждан России спонсировать Вооруженные силы Украины, осуждала действия российских военных и начало специальной военной операции на Украине.

В декабре артистку заочно арестовали. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее суд в Москве оставил в силе штраф журналисту Илье Барабанову (признан в РФ иностранным агентом) за нарушение деятельности иноагента.