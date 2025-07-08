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Полиция пришла с обысками к активистам в трех регионах РФ

Полицейские провели обыски у журналистов и правозащитников в трех регионах РФ
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alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники полиции пришли с обысками к журналистам и правозащитникам из ряда регионов России. Об этом сообщает РБК.

Силовики пришли домой к правозащитнику Святославу Хроменкову из Иркутской области. У него изъяли личные вещи, самого Святослава доставили в СК в качестве свидетеля.

Кроме того, силовики побывали в независимом культурном пространстве «Револьт-центр» в Сыктывкаре. На минувших выходных в центре проходила выставка книжного издательства Ad Marginem, накануне «Револьт-центр» анонсировал выставку фотографа Дмитрия Маркова.

Известно также об обысках у карельского журналиста Валерия Поташова и калининградской активистки Екатерины Ткачевой. Информации о причинах обыска на данный момент не поступало.

До этого в Иваново сотрудники следственного комитета России и полиции пришли с обысками в редакцию телеканала «Барс».

Ранее в Воронеже силовиков заподозрили в избиении задержанного во время обыска.

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