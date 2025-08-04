Суд утвердил штраф журналисту Барабанову за нарушение деятельности иноагента

Суд в Москве оставил в силе штраф журналисту Илье Барабанову на 45 тыс. рублей

Мосгорсуд признал оставил в силе штраф в 45 тысяч рублей, назначенный российскому журналисту Илье Барабанову (признан в РФ иностранным агентом) за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Решение суда по делу об административном правонарушении оставлено без изменения», — говорится в материалах.

В ноябре 2024 года Таганский районный суд привлек Барабанова к административной ответственности. Журналиста признали виновным в нарушении закона об иностранных агентах. Суд назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей.

Минюст в апреле внес Барабанова в список иностранных агентов вместе с научным журналистом, популяризатором науки Асей Казанцевой (признана в РФ иностранным агентом).

По информации Минюста, они оба выступали против специальной военной операции на Украине, распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Кроме того, они выступали респондентами на информационных площадках, предоставляемых иностранным агентом, а также участвовали в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов.

Ранее верховный суд отклонил жалобу создателя сериала Mr. Freeman на статус иноагента.