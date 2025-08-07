На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Незначительное содержание вулканического пепла выявили в поселке Усть-Камчатского округа

Бондаренко: небольшое содержание вулканического пепла выявили в поселке Ключи
РИА Новости

Незначительное содержание вулканического пепла выявили в поселке Ключи Камчатского края. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко.

Он подчеркнул, что ситуация находится на постоянном контроле, оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.

«При ухудшении ситуации и интенсивном выпадении пепла население будет обеспечено средствами индивидуальной защиты через специально организованные пункты выдачи», — добавил Бондаренко.

В Камчатской службе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН рассказали, что после утреннего выброса пепла извержение вулкана Ключевская сопка (Ключевской) получило наивысший код авиационной опасности.

6 августа сообщалось, что в поселке Ключи в Усть-Камчатском муниципальном районе Камчатского края произошел пеплопад.

30 июля на Камчатке произошло землетрясение, магнитуда которого достигла 8,8. Данное сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Жителей края предупредили об угрозе цунами, а в Северо-Курильском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Четыре волны частично повредили портовую инфраструктуру и ряд других объектов.

На фоне подземных толчков на территории российского субъекта активизировался Ключевской вулкан, начав выбрасывать пепел. При этом ученые заявили, что извержение вулкана не связано с землетрясением, так как он был активен уже давно.

Ранее двум вулканам на Камчатке присвоили «оранжевый» код авиационной опасности.

