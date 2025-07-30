Ученый отказался связывать извержение вулкана и землетрясение на Камчатке

Извержение вулкана Ключевского не связано с землетрясением, произошедшим на Камчатке. Об этом РИА Новости сообщил директор Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров.

«Нет, не связана, он активен давно», — сказал ученый, отвечая на вопрос о связи извержения вулкана и землетрясения.

Чебров добавил, что в ближайшее время не стоит ожидать извержения других вулканов на Камчатке. Однако, по его словам, есть сведения об изменении режима дегазации вулкана Авача.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Природный катаклизм зарегистрировали примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск). Его эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это сейсмособытие стало мощнейшим в регионе с 1952 года.

Местные власти объявили угрозу цунами, а позже специалисты зафиксировали волны высотой до четырех метров. В связи с этим жителей призвали покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию.

Ранее сейсмолог объяснил минимальные последствия мощного землетрясения на Камчатке.