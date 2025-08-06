На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке произошел пеплопад

Ura.ru: в Усть-Камчатском муниципальном районе зафиксировали пеплопад
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН»

Пеплопад зафиксировали в поселке Ключи в Усть-Камчатском муниципальном районе Камчатского края. Об этом пишет Ura.ru.

Как сообщило региональное управление МЧС РФ в Telegram-канале, в ближайшие трое суток в российском субъекте ожидается пароксизмальное извержение Ключевского вулкана. По данным ведомства, вулкан может выбросить столб пепла высотой до 12 тыс. метров. Кроме того, не исключен сход лавы протяженностью несколько километров.

На этом фоне местных жителей и туристов призвали воздержаться от поездок и походов в окрестности Ключевского вулкана. Также руководителям туристических групп рекомендовали скорректировать маршруты походов, чтобы избежать приближения к вулкану.

30 июля на Камчатке произошло землетрясение, магнитуда которого достигла 8,8. Данное сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Жителей края предупредили об угрозе цунами, а в Северо-Курильском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Четыре волны частично повредили портовую инфраструктуру и ряд других объектов.

На фоне подземных толчков на территории российского субъекта активизировался Ключевской вулкан, начав выбрасывать пепел. При этом ученые заявили, что извержение вулкана не связано с землетрясением, так как он был активен уже давно.

Ранее академик РАН рассказал, какие последствия может иметь произошедшее на Камчатке землетрясение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами