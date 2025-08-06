На Камчатке произошел пеплопад

Пеплопад зафиксировали в поселке Ключи в Усть-Камчатском муниципальном районе Камчатского края. Об этом пишет Ura.ru.

Как сообщило региональное управление МЧС РФ в Telegram-канале, в ближайшие трое суток в российском субъекте ожидается пароксизмальное извержение Ключевского вулкана. По данным ведомства, вулкан может выбросить столб пепла высотой до 12 тыс. метров. Кроме того, не исключен сход лавы протяженностью несколько километров.

На этом фоне местных жителей и туристов призвали воздержаться от поездок и походов в окрестности Ключевского вулкана. Также руководителям туристических групп рекомендовали скорректировать маршруты походов, чтобы избежать приближения к вулкану.

30 июля на Камчатке произошло землетрясение, магнитуда которого достигла 8,8. Данное сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Жителей края предупредили об угрозе цунами, а в Северо-Курильском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Четыре волны частично повредили портовую инфраструктуру и ряд других объектов.

На фоне подземных толчков на территории российского субъекта активизировался Ключевской вулкан, начав выбрасывать пепел. При этом ученые заявили, что извержение вулкана не связано с землетрясением, так как он был активен уже давно.

Ранее академик РАН рассказал, какие последствия может иметь произошедшее на Камчатке землетрясение.