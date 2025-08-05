Двум вулканам на Камчатке присвоили «оранжевый» код авиационной опасности

Вулканам Ключевскому (Ключевской сопке) и Крашенинникова присвоили «оранжевый» код авиационной опасности. Об этом сообщает главное управление МЧС по Камчатскому краю.

Шлейф от выброса пепла на Ключевском распространился в юго-восточном направлении, а от Крашенинникова в северо-восточном направлении в сторону Тихого океана. На пути распространения пепловых шлейфов населенных пунктов нет. Выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. В районе вулканов также нет туристов.

В ведомстве отметили, что не следует совершать восхождения на вулканы, а также посещать их окрестности.

4 августа сообщалось, что пепловый шлейф от вулкана Ключевской на Камчатке пока не повлиял на полеты гражданской и транспортной авиации над северной частью Тихого океана.

На Камчатке наблюдается активность сразу семи вулканов. 3 августа к вулканам Авачинский, Ключевской, Безымянный, Камбальный и Карымский добавился вулкан Крашенинникова в Кроноцком заповеднике, а 4 августа — Мутновский вулкан.

Ранее стало известно о возможных последствиях извержения Ключевской сопки.