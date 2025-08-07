Цены на фастфуд в России выросли на 20–25% за год

Средний чек в заведениях быстрого питания за последний год вырос на 20–25%, рассказал «Газете.Ru» Ибрагим Аушев, сооснователь сети ресторанов FROM.

По словам предпринимателя, потребительское поведение осталось прежним, но заметно выросла стоимость блюд. Цены в меню увеличились как в массовом сегменте, так и в премиальных форматах. Аушев связал удорожание продукции для конечного потребителя с дополнительными издержками для бизнеса: повышением себестоимости ингредиентов, ростом расходов на персонал, логистику и аренду.

«Выросли цены на мясо и овощи, арендные ставки. Кроме того, важно регулярно индексировать зарплаты сотрудников — квалифицированных специалистов стало сложнее удерживать, если мы говорим о полноценном ресторане», — объяснил эксперт.

Предприниматель также отметил, что у россиян меняются ожидания от заведений быстрого питания. По его словам, фастфуд больше не воспринимается как простая еда на скорую руку, чтобы утолить голод.

«Люди больше не воспринимают фастфуд как еду «на бегу». Это всегда гастрономический опыт. Не исключаю, что стоимость и здесь сыграла свою роль. Бизнес вынужден вкладываться в технологии, улучшать рецептуру, закупать лучшие ингредиенты. Все это отражается на финальной цене», — добавил Аушев.

Тем не менее, несмотря на подорожание, считает предприниматель, люди готовы платить за фастфуд больше — при условии, что качество блюд, вкус и сервис будут соответствовать ценовому сегменту, в котором работает то или иное заведение.

