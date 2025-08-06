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Россиянка не дослушала историю подруги и поплатилась

Жительница Курской области избила подругу, которая не выслушала ее и ушла
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Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области»

В Курской области 29-летнюю местную жительницу признали виновной в нанесении побоев подруге. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Курской области.

Суд установил, что ранее судимая курянка распивала спиртное с подругой. Последняя захотела уйти, не дослушав рассказ приятельницы. Та обиделась на нее, догнала на улице и избила.

«Стала тянуть за волосы в дом, затем свалила на землю и стала бить руками по животу, рукам и ногам», — поделились в пресс-службе.

Свою вину во вменяемом преступлении женщина признала, с потерпевшей примирилась.

Суд назначил ей десять месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы ежемесячно в пользу государства.

До этого похожая история произошла в Тюмени: там местный житель жестоко избил друга, неудачно пошутившего о стрижке его жены.

Ранее в Коми мужчина напал на обидчика сына и избил его до состояния комы.

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