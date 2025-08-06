Россиянка не дослушала историю подруги и поплатилась

В Курской области 29-летнюю местную жительницу признали виновной в нанесении побоев подруге. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Курской области.
Суд установил, что ранее судимая курянка распивала спиртное с подругой. Последняя захотела уйти, не дослушав рассказ приятельницы. Та обиделась на нее, догнала на улице и избила.
«Стала тянуть за волосы в дом, затем свалила на землю и стала бить руками по животу, рукам и ногам», — поделились в пресс-службе.
Свою вину во вменяемом преступлении женщина признала, с потерпевшей примирилась.
Суд назначил ей десять месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы ежемесячно в пользу государства.
До этого похожая история произошла в Тюмени: там местный житель жестоко избил друга, неудачно пошутившего о стрижке его жены.
Ранее в Коми мужчина напал на обидчика сына и избил его до состояния комы.