Россиянин жестоко избил друга из-за шутки про стрижку жены

В Тюмени огласили приговор местному жителю, который набросился на приятеля с кулаками из-за шутки о его жене. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов области.

По данным следствия, двое приятелей распивали спиртные напитки вместе с женой обвиняемого. В ходе застолья гость пошутил про стрижку женщины и дотронулся до ее волос. Поведение собутыльника не понравилось хозяину дома, мужчины вышли на улицу, чтобы выяснить отношения.

Между ними возникла ссора. В ходе конфликта обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего кулаком в лицо. Избитому потребовалась помощь медиков, было возбуждено уголовное дело. Приговором суда фигурант признан виновным в причинении вреда здоровью и получил условный срок наказания.

До этого сообщалось, что россиянин избил знакомого стулом и ограбил, пока тот был без сознания. Между нетрезвыми приятелями возникла ссора, в ходе конфликта злоумышленник жестоко избил пожилого мужчину стулом. Пока потерпевший находился без сознания, мужчина украл у него телефон и скрылся. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, фигуранту назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее россиянин избил металлическим прутом обидчика сына.