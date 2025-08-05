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В Сбере рассказали студентам о важных направлениях развития кибербезопасности

Сбер стал партнером XIII летней школы CTF
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Summit Art Creations/Shutterstock/FOTODOM

Сбер стал партнером XIII летней школы CTF (Capture the Flag) для российских школьников и обучающихся на информационной безопасности студентов, сообщает пресс-служба банка.

Эксперты Сбера провели лекции для студентов и школьников, на которых ребятам рассказали о важных направлениях развития кибербезопасности.

Также в Сбере рассказали, как обеспечить кибербезопасность операционных систем на базе ядра Linux и автоматизировать процесс обеспечения кибербезопасности.

Летняя школа CTF проводится ассоциацией руководителей служб информационной безопасности (АРСИБ) для содействия в подготовке кадров в сфере кибербезопасности.

Напомним, CTF в кибербезопасности – это соревнования в форме командной игры с целью захватить «флаг» соперника в приближенных к реальности условиям.

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