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Женщины-пилоты справляются с давлением лучше коллег-мужчин, согласно исследованию

Daily Mail: женщины-пилоты более устойчивы в стрессовых ситуациях, чем мужчины
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Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Новое исследование Университета Ватерлоо показало, что женщины-пилоты демонстрируют лучшую производительность в стрессовых ситуациях по сравнению с коллегами-мужчинами, пишет Daily Mail.

Исследование, возглавляемое доктором Наилей Айялой, выявило, что женщины обладают «уникальными сильными сторонами»: более стабильными руками, хладнокровием и лучшей ситуационной осведомленностью. В ходе эксперимента 20 начинающих пилотов — 10 мужчин и 10 женщин, каждый с налетом менее 300 часов — прошли серию полетов на современном авиасимуляторе, включая стандартные маневры и чрезвычайные ситуации, такие как отказ двигателей.

Все участники носили специальные очки для отслеживания движений глаз, чтобы исследователи могли анализировать их визуальное внимание и реакции на происходящее. Хотя мужчины и женщины одинаково фокусировались на ключевых приборах и визуальных сигналах, женщины-пилоты совершали значительно меньше ошибок, особенно в условиях стресса.

Они показали более стабильные заходы на посадку, быстрее реагировали на аварийные ситуации и точнее принимали решения.

«Эти результаты воодушевляют, потому что они заставляют нас переосмыслить, как мы оцениваем профессиональные навыки пилотов», — отметила Айяла.

При этом исследователи подчеркивают: это не означает, что женщины всегда летают лучше. Соавтор исследования, профессор Сюзанна Кернс, добавила, что понимание различий в поведении пилотов в условиях давления поможет создать более эффективные программы обучения, безопасные экипажи и инклюзивную культуру в авиации.

Ранее полицейские арестовали второго пилота в самолете с пассажирами.

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