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Полицейские арестовали второго пилота в самолете с пассажирами

Daily Mail: в США арестовали второго пилота прямо в самолете после посадки
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В США полицейские арестовали второго пилота прямо в самолете, пишет Daily Mail.

Как рассказали пассажиры рейса, после приземления в аэропорту на борт самолета поднялась группа из примерно 10 человек в штатском. У них были значки правоохранительных органов, а также жилеты с опознавательными знаками. Они зашли в кабину пилотов и вывели оттуда в наручниках второго летчика. Позже вторая группа агентов вернулась на борт, чтобы изъять личные вещи задержанного. Его личность не разглашается.

Первоначально причины ареста не были озвучены. Однако местные СМИ утверждают, что задержание произошло в рамках расследования Министерства внутренней безопасности по подозрению в хранении и распространении материалов, связанных с сексуальным насилием над детьми.

Арест стал полной неожиданностью как для пассажиров, так и для экипажа. Оставшийся пилот заявил, что не знает, что происходит.

«Он действительно выглядел шокированным», — вспоминают очевидцы.

Другой пассажир назвал произошедшее «шокирующим и нервирующим», отметив, что экипаж не предоставил никакой информации о задержании.

Ранее в США женщине отказали в посадке на самолет из-за косметической процедуры.

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